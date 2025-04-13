الإثنين 14 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة لليوم الـ77

مركبات عسكرية إسرائيلية في طولكرم (أرشيفية)
14 ابريل 2025 01:03

رام الله (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يقصف مستشفى «المعمداني» في غزة
أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة في خان يونس

تواصل القوات الإسرائيلية عمليتها في مدينة طولكرم ومخيماتها لليوم 77 بما في ذلك في مخيم «نور شمس» الذي يشهد تصعيداً عسكرياً لليوم الـ64، وفي مدينة جنين ومخيماتها لليوم الـ83.
وتتواصل عمليات التدمير والتجريف وإحراق المنازل من قبل القوات الإسرائيلية، وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية.
وأكد محافظ جنين كمال أبو الرب، أن القوات الإسرائيلية مستمرة في تدمير المنازل في المخيم، حيث دمرت مؤخراً منازل عدة في حي «الدمج»، فيما تواصل الجرافات شق طريق في منطقة «جورة الذهب» منذ أسبوع، كما تلقى سكان حي «الهدف» بلاغات بإخلاء منازلهم لتفتيشها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.
وأشار أبو الرب إلى أن عدد النازحين بلغ 21 ألفاً، موزعين على مناطق مختلفة من المحافظة، بينهم 6 آلاف في مدينة جنين و32 ألفاً في «الجامعة العربية الأميركية»، بينما استقبلت بلدة «برقين» 4181 نازحاً.
وتواصل القوات الإسرائيلية  عملياتها في مدينة طولكرم ومخيميها وسط إطلاق نار كثيف ونزوح قسري وانتشار واسع للآليات العسكرية.

إسرائيل
الضفة الغربية
فلسطين
طولكرم
القوات الإسرائيلية
جنين
آخر الأخبار
دعم الإمارات ساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تبدأ حفر آبار مياه في غزة
14 ابريل 2025
قرقاش: عقدة «الإخوان» تجاه الإمارات ليست سوى عقدة التطرف أمام التسامح
الأخبار العالمية
قرقاش: عقدة «الإخوان» تجاه الإمارات ليست سوى عقدة التطرف أمام التسامح
14 ابريل 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
ضربات ممنهجة للمنشآت الطبية تفاقم الأزمة الإنسانية
14 ابريل 2025
يمني في مخيم للنازحين بمحافظة حجة شمال غرب البلاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اليمن: تحالف مشبوه بين «الحوثي» والتنظيمات الإرهابية
14 ابريل 2025
دمار واسع في أقسام مستشفى المعمداني جراء القصف الإسرائيلي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يقصف مستشفى «المعمداني» في غزة
14 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©