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بلدية غزة تواصل الجمع الأولي للنفايات

جانب من الدمار في غزة (أرشيفية)
14 ابريل 2025 01:03

غزة (الاتحاد)

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أعلنت بلدية غزة، أمس، أنها تواصل، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنفيذ أعمال مشروع الجمع الأولي للنفايات من شوارع المدينة للتخفيف من الكارثة الصحية والبيئية التي تعيشها المدينة. وقالت البلدية، في بيان صحفي، إنه «يتم جمع النفايات من الشوارع والبيوت في المناطق التي تتمكن طواقم البلدية من الوصول إليها بسبب استمرار العدوان، وعدم تمكن طواقم البلدية من الوصول لمناطق واسعة من المدينة حالياً». 
وأضافت أن «الأعمال تجري بشكل يومي، ويتم جمع النفايات ونقلها للمكبات المؤقتة في أرض سوق فراس ومحطة اليرموك في وسط المدينة بسبب منع الاحتلال لطواقم البلدية من الوصول للمكب شرق المدينة». 
ووفق البلدية، «تعيش المدينة كارثة صحية وبيئية كبيرة بسبب تجمع نحو 175 ألف طن من النفايات في قلب المدينة، وتدمير الاحتلال لمعظم آليات جمع النفايات والمرافق الحيوية والخدماتية». وطالبت بلدية غزة الجهات الدولية والمختصة بضرورة التحرك العاجل، وإنقاذ الأوضاع الكارثية التي تعيشها المدينة، والمساعدة في توفير الآليات، وتمكين الوصول للمكب في منطقة جحر الديك.

غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
النفايات
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
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