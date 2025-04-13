قرقاش: عقدة «الإخوان» تجاه الإمارات ليست سوى عقدة التطرف أمام التسامح

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن عقدة «الإخوان» تجاه دولة الإمارات ليست سوى عقدة التطرف أمام التسامح، معتبراً أن المشاريع الناجحة تقاس قيمتها بازدهار المجتمعات وخدمة الشعوب. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: «عقدة الإخوان تجاه الإمارات ليست سوى عقدة التطرف أمام التسامح، والأيديولوجيا أمام التنمية، والعجز أمام الإنجاز، والفشل أمام النجاح. قرن من الشعارات لم ينتج إلا الخراب، وما تبقى منهم صدى إعلامي ضعيف وساخط». وأضاف: «المشاريع الناجحة تقاس قيمتها بازدهار المجتمعات وخدمة الشعوب».