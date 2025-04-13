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العراق وتركيا يتفقان على زيادة التعاون الأمني

اجتماع الآلية الأمنية رفيع المستوى بين العراق وتركيا
13 ابريل 2025 23:27

أكد العراق وتركيا، اليوم الأحد، على أهمية احترام سلامة وسيادة الأراضي وزيادة التنسيق والتعاون في جميع المجالات الثنائية، بما في ذلك المجال العسكري، وأمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، والصناعات الدفاعية، والطاقة، والمياه، ومشروع طريق التنمية.
وجدد البلدان، بعد اجتماع الآلية الأمنية رفيع المستوى، عقد في مدينة انطاليا التركية "رغبتهما المشتركة في تعزيز علاقاتهما الثنائية في إطار مؤسساتي مستدام، من خلال الزيارات المتبادلة"، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.
كما شدد الجانبان على "أهمية الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إلى تركيا في الثامن من الشهر المقبل لعقد الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين العراق وتركيا".
وطالب الوفدان بتنفيذ "دعوة عبدالله أوجلان لحل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه والرغبة في الحفاظ على التنسيق والتعاون الوثيقين القائمين".
كما رحب الجانبان بنتائج الاجتماع الأخير بين الوفدين الإيراني والأميركي في مسقط.
شارك في الاجتماع الوزاري الأمني عن الجانب العراقي وفد ضم على الخصوص نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الدفاع ثابت العباسي. فيما مثل الجانب التركي وزير الخارجية، ووزير الدفاع.

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المصدر: د ب أ
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