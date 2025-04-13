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عشرات القتلى والجرحى جراء قصف على أوكرانيا

فرق إنقاذ في سومي
14 ابريل 2025 00:17

أدت غارة على مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا إلى سقوط ما لا يقل عن 34 قتيلا وإصابة أكثر من مئة آخرين بجروح، الأحد.
وأفادت المصادر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه "بحلول الساعة 18,00 (15,00 ت غ)، قتل 34 شخصا بينهم طفلان"، مشيرة إلى "إصابة 117 بجروح بينهم 15 طفلا".
كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 31 شخصا وجرح 83 في القصف.
وقال غينادي فورونا، أحد عناصر الصليب الأحمر الأوكراني إن "طابورا طويلا" من السيارات التي تنقل المصابين تشكّل أمام مستشفى محلي.
ويحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف الحرب التي اندلعت في فبراير 2022، من خلال محادثات منفصلة مع روسيا وأوكرانيا.
ووافقت الطرفان على وقف الضربات على منشآت الطاقة الشهر الماضي لكن الجانبين يتبادلان الاتهامات بمخالفة هذا الاتفاق.

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المصدر: وكالات
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