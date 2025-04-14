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شي: الصين ستنضم إلى الدول المجاورة من أجل تحديث آسيا

الرئيس الصيني شي جين بينج أثناء وصوله في إلى مطار نوي باي الدولي في هانوي
14 ابريل 2025 09:55

قال الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الاثنين إن بلاده ستعمق التعاون الودي مع الدول المجاورة وستعمل بشكل مشترك على الدفع بتحديث آسيا. وجاءت تصريحات شي في مقال موقع بعنوان "البناء على الإنجازات السابقة وتحقيق تقدم جديد في السعي نحو الأهداف المشتركة"، نشر اليوم الاثنين في صحيفة (نهان دان) الفيتنامية قبيل زيارة الدولة التي سيجريها إلى الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا. وأشار شي إلى أن آسيا تمثل مستوى جديدا من التعاون والتنمية العالميين، وقال إنه في نقطة انطلاق جديدة نحو إحياء المنطقة بأسرها، تواجه آسيا فرصا وتحديات غير مسبوقة، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.
وكتب:"ستضمن الصين استمرارية واستقرار دبلوماسيتها مع الجوار. سنظل ملتزمين بمبدأ حسن الجوار والصدق والمنفعة المتبادلة والشمولية"، مضيفا: "سنواصل اتباع سياسة إقامة الصداقة والشراكة مع جيراننا". وتابع الرئيس الصيني: "اليوم تتكشف تغيرات عالمية وثورية وتاريخية لم يسبق لها مثيل، وقد دخل العالم فترة جديدة من التحول المضطرب"، مشيرا إلى أن الصين لا تزال محركا رئيسيا للاقتصاد العالمي. وأضاف: "ستواصل الصين توفير المزيد من الفرص للعالم من خلال معاييرها العالية، وستساهم في تنمية جميع البلدان من خلال تنميتها عالية الجودة".

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المصدر: وكالات
الصين
شي جين بينج
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