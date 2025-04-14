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انخفاض درجات الحرارة غداً

أبوظبي
14 ابريل 2025 17:23

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا مغبراً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً مثيرة الغبار والأتربة وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:50 والمد الثاني عند الساعة 02:19، والجزر الأول عند الساعة 08:30 والجزر الثاني عند الساعة 20:01.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 11:37 والمد الثاني عند الساعة 22:30، والجزر الأول عند الساعة 17:01 والجزر الثاني عند الساعة 05:09.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي  40 27 65 30
دبــــــي 40 29 65 25
الشارقة 41 27 60 20
عجمان 39 28 65 20
أم القيوين 39 27 65 20
رأس الخيمة 43 24 55 25
الفجيرة 35 26 70 30
العـين 43 30 35 15
ليوا 40 28 65 20
الرويس 35 24 70 25
السلع 35 23 70 25
دلـمـا 34 25 70 25
طنب الكبرى / الصغرى 35 28 75 30
أبو موسى 34 28 75 30 

 

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المصدر: وام
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