قطر تستثمر في مصر 7.5 مليار دولار

ذكر بيان مشترك بين مصر وقطر صدر، اليوم الاثنين، أن البلدين اتفقا "على العمل نحو حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار".

جاء هذا التعهد خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر حيث التقى مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن هذه "الشراكة الاقتصادية" بين البلدين "تنفذ خلال المرحلة المقبلة".

وشددت قطر ومصر في البيان الختامي "على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتم التوافق على استمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادي بما يعكس الإرادة السياسية بين البلدين ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين".