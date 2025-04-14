قتيلان وإصابات بإطلاق نار في ولاية أركنساس

قتل شخصان وأصيب تسعة آخرون في إطلاق نار في حديقة بولاية أركنساس الأميركية ليلة أمس الأحد، حسبما ذكرت السلطات.

وقع إطلاق النار في حديقة "فيفث أفينيو" في مدينة كونواي، على بعد نحو 27 ميلا (43 كيلومترا) شمال مدينة ليتل روك عاصمة الولاية.

وقالت شرطة كونواي، في منشور على موقع فيسبوك مساء الأحد، إن التسعة المصابين في حالة مستقرة في مستشفيات المنطقة.

ورفض متحدث باسم الشرطة الكشف عن تفاصيل إضافية صباح اليوم الاثنين، أو ذكر ما إذا كان المحققون لديهم مشتبه به أو ما الذي أدى إلى إطلاق النار.

تبلغ مساحة الحديقة، التي شهدت إطلاق النار، 10 أفدنة وبها ملعب كبير وملاعب لكرة السلة وألعاب مائية.