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الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع فيتنام

الرئيس الصيني يلتقي رئيس الحزب الفيتنامي تو لام
14 ابريل 2025 22:29

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الاثنين، بتعزيز علاقات بلاده الاقتصادية مع فيتنام.
جاء ذلك خلال زيارة إلى هانوي تستغرق يومين أجرى خلالها مباحثات مع نظيره الفيتنامي لونج كونج.
كما أجرى شي محادثات مع رئيس الحزب الفيتنامي تو لام، وشهد توقيع 40 اتفاقية في مجالي التجارة والاقتصاد، من بين مجالات أخرى.
ومن المتوقع أن يحضر شي يوم غد الثلاثاء، حفل إطلاق مشروع جديد للسكك الحديدية بقيمة 8 مليارات دولار أميركي تدعمه الصين ويمتد لمسافة 390 كيلومترا من مدينة "هايفونج" الساحلية إلى مدينة "لاو تساي" الجبلية المتاخمة لمقاطعة يونان الصينية.
تعد السكك الحديدية جزءا من مبادرة الحزام والطريق الصينية وهي استراتيجية عالمية لتطوير البنية التحتية. وقال شي، في مقال نشر اليوم الاثنين، في صحيفة "نهان دان"، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الفيتنامي، إن "الحرب التجارية وحرب الرسوم الجمركية لن تسفر عن أي رابح  ولن تؤدي الحمائية إلى أي شيء".
كما حث فيتنام على "حماية نظام التجارة متعدد الأطراف بحزم، وسلاسل الصناعة والإمداد العالمية المستقرة، والبيئة الدولية المفتوحة والمتعاونة".
وأكد شي أن فيتنام تمثل أولوية في دبلوماسية الجوار الصينية، وحث فيتنام على متابعة "التعاون الاقتصادي المربح للجانبين، وتعزيز تقدم الاشتراكية في كلتا الدولتين". ي
وهذه هي الزيارة الرابعة للرئيس شي إلى فيتنام منذ أن تولى رئاسة الصين في عام 2013.

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شي جين بينغ
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