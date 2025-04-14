الثلاثاء 15 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يدرس تعليق الرسوم الجمركية على السيارات

ترامب يدرس تعليق الرسوم الجمركية على السيارات
14 ابريل 2025 23:24

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال إعفاء قطاع السيارات بشكل مؤقت من الرسوم الجمركية التي قرر فرضها في وقت سابق، لمنح شركات صناعة السيارات الوقت لتعديل سلاسل إمدادها.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: «أنا  أدرس شيئاً ما لمساعدة بعض شركات صناعة السيارات به»، مضيفاً أن شركات صناعة السيارات تحتاج وقتا  لنقل مراكز إنتاجها من كندا والمكسيك وغيرهما إلى الولايات المتحدة، «وهي تحتاج إلى قليل من الوقت لأنها ستقوم بإنتاجها هنا. لذلك أنا أتحدث عن أشياء مثل هذا». 
وألمحت تصريحات ترامب إلى جولة أخرى من التراجعات عن الرسوم الجمركية، إذ أثارت حملة الرئيس الأميركي الشرسة لفرض رسوم على الواردات ذعرا في الأسواق المالية، وأثارت مخاوف عميقة لدى خبراء وول ستريت من احتمال حدوث ركود اقتصادي. 
وعندما أعلن ترامب عن رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات ومكوناتها في 27 مارس الماضي، فإنه وصفها بأنها «دائمة».
وقد أصبحت مواقفه المتشددة تجاه التجارة ضبابية بشكل متزايد، في ظل سعيه للحد من التداعيات الاقتصادية والسياسية المحتملة لسياساته.
في الأسبوع الماضي، وبعد أن أدى التراجع الحاد في سوق السندات إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية، أعلن ترامب توحيد رسومه الجمركية الأوسع نطاقا على عشرات الدول عند مستوى 10% فقط  لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للمفاوضات. 
في الوقت نفسه، رفع ترامب الرسوم على منتجات الصين إلى 145%، ثم قرر إعفاء بعض الأجهزة الإلكترونية من بعض هذه الرسوم والاكتفاء برسوم قدرها 20% فقط على هذه المنتجات القادمة من الصين. 
وقال ترامب اليوم الاثنين: «لم أغير رأيي، لكنني مرن».

أخبار ذات صلة
أميركا والسلفادور تتفقان على مكافحة الجريمة المنظمة
بروكسل تواصل تعليق إجراءاتها الجمركية ضد واشنطن
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
قطاع السيارات
الرسوم الجمركية
الرئيس الأميركي
أميركا
دونالد ترامب
البيت الأبيض
آخر الأخبار
نهائي «سلة سوبر غرب آسيا» بين شباب الأهلي والاتحاد السعودي
الرياضة
نهائي «سلة سوبر غرب آسيا» بين شباب الأهلي والاتحاد السعودي
15 ابريل 2025
النصر وبني ياس.. «صدام متجدّد» على لقب «دوري الطائرة»
الرياضة
النصر وبني ياس.. «صدام متجدّد» على لقب «دوري الطائرة»
15 ابريل 2025
عاصفة رملية تجتاح العراق
عاصفة رملية قوية تجتاح العراق
15 ابريل 2025
اليابان تسجل تراجعا قياسيا في عدد السكان
الأخبار العالمية
اليابان تسجل تراجعا قياسيا في عدد السكان
15 ابريل 2025
الرئيس الأميركي ترامب يستقبل نظيره السلفادوري بوكيلة في البيت الأبيض
الأخبار العالمية
أميركا والسلفادور تتفقان على مكافحة الجريمة المنظمة
اليوم 23:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©