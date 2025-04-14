ترامب يأمر بمفاوضات فورية مع كوريا واليابان والهند

سيؤول (وكالات)

توقع رئيس كوريا الجنوبية المؤقت هان دوك - سو أن تعقد بلاده والولايات المتحدة مؤتمراً عبر تقنية الفيديو خلال اليومين المقبلين، بشأن التعاون في مشروع للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، وفقاً لما ذكرته وكالة يونهاب.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس هان أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين ومديرين تنفيذيين لشركات كبيرة.

وقال هان أيضاً إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر على ما يبدو تعليمات لإدارته بإجراء مفاوضات فورية بشأن الرسوم الجمركية مع كوريا الجنوبية واليابان والهند.

في الأثناء، قال ترامب، أمس، إنه سيعلن عن حجم الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة هذا الأسبوع، مضيفاً أنه ستكون هناك مرونة مع بعض الشركات في القطاع.

ويعني تعهد الرئيس أن استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي من الرسوم الجمركية المضادة على الصين من المرجح أن يكون قصير الأمد، إذ يتطلع ترامب إلى إعادة ضبط التجارة في قطاع أشباه الموصلات.

وقال ترامب: «أردنا أن نجعل الأمر أسهل من العديد من الشركات الأخرى، لأننا نريد أن نصنع رقائقنا وأشباه الموصلات وأشياء أخرى في بلدنا».

ورفض ترامب الإفصاح عما إذا كانت بعض المنتجات مثل الهواتف الذكية قد تُعفى من الرسوم الجمركية، لكنه أضاف: «علينا أن نظهر قدراً من المرونة، لا ينبغي لأحد أن يكون صارماً للغاية».

بدوره، ندد الرئيس الصيني شي جينبينغ بالحمائية التي لا تفضي إلى أي مكان، في مطلع جولة له أمس في جنوب شرق آسيا تهدف إلى تعزيز علاقات بلاده التجارية في خضم حرب جمركية مع واشنطن.

وشدد على أن «حرباً تجارية وحرب رسوم جمركية لن تسفرا عن أي فائز، والحمائية لا تؤدي إلى أي نتيجة». وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الصينية الرسمية.

ووصل الرئيس الصيني أمس، إلى فيتنام المحطة الأولى في جولته التي تشمل ماليزيا وكمبوديا أيضاً، والتي تهدف إلى تعويض تداعيات الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المنتجات الصينية.