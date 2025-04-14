900 مستوطن يقتحمون الأقصى

رام الله (الاتحاد)

اقتحم مئات المستوطنين أمس، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية من القوات الإسرائيلية.

وذكرت محافظة القدس في بيان صحفي أن نحو 900 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى من بينهم عضو في «الكنيست» الإسرائيلي وأدوا طقوساً، إضافة إلى إجراء جولات استفزازية وسط تضييق على الفلسطينيين.

وأعربت عن «المخاوف إزاء التصعيد الخطير والمتواصل من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين بحق المسجد الأقصى المبارك والذي بلغ ذروته خلال فترة الأعياد الحالية من خلال السماح لعشرات المستوطنين باقتحامه يومياً».

وحذرت من محاولات الاحتلال المتكررة لفرض تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدةً أن «هذه الانتهاكات لن تغير من الطابع العربي والإسلامي للمسجد الذي سيبقى حقاً خالصاً للمسلمين».

ودانت المحافظة بشدة الاعتداءات التي طالت المقدسيين خلال الأيام الماضية من اعتقالات واعتداءات وملاحقة للشبان والنساء في محيط الأقصى وفرض القيود والإغلاقات التي تهدف إلى تفريغ المسجد من المصلين لصالح المقتحمين.