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البرلمان العربي يدعو إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

دمار واسع في أقسام مستشفى المعمداني جراء القصف الإسرائيلي (من المصدر)
15 ابريل 2025 01:00

القاهرة (الاتحاد)

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أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره للجريمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي عبر استهدافه المباشر للمستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما أدى إلى خروجه الكامل عن الخدمة.
وأكد رئيس البرلمان العربي في بيان أمس، «أن هذه الجريمة تمثل حلقة جديدة في سلسلة الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يقترفها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني واستهدافاً متعمداً للمنشآت المدنية والطبية، بما في ذلك المستشفيات التي تُعد ملاذاً إنسانياً لا يجوز المساس به تحت أي ظرف وتجاوزاً لكل الخطوط الحمراء».
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمنشآت الطبية في قطاع غزة.

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إسرائيل
رئيس البرلمان العربي
محمد اليماحي
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