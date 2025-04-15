الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء قصف مستشفى في غزة

أعرب أنطونيو جوتريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن القلق البالغ بشأن قصف القوات الإسرائيلية، المستشفى الأهلي العربي في غزة، ما أدى إلى خروجه عن العمل ووجه ضربة قاسية لنظام الرعاية الصحية في القطاع.

وشدد الأمين العام، في بيان نسب الليلة الماضية إلى المتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، على أن القانون الدولي الإنساني يؤكد ضرورة احترام وحماية الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الصحي والمنشآت الطبية بما فيها المستشفيات، وأعلن أن الإمدادات الطبية في غزة آخذة في النفاد، في وقت تكتظ به المستشفيات بالإصابات الجماعية.

وجدد الأمين العام قلقه البالغ إزاء استمرار منع إسرائيل من إدخال أي من المساعدات أو الإمدادات الإنسانية، وحذر من العواقب المدمرة لهذا الإجراء، وأيضا من نفاد الإمدادات الغذائية ومواد الإيواء وتراجع إنتاج المياه بشكل حاد. وذكر الأمين العام بقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2730 لعام 2024 ورقم 2417 لعام 2018، الذين يدينان بشدة المنع غير القانوني للوصول الإنساني وحرمان المدنيين من المواد الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.