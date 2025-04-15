حصيلة جديدة للمصابين جرّاء العاصفة الرملية القوية في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية في حصيلة جديدة تسجيل أكثر من 3700 حالة اختناق جرّاء عاصفة رملية ضربت الاثنين وسط وجنوب البلد.

وأدّت العاصفة الرملية بين بعد ظهر الاثنين وأولى ساعات صباح الثلاثاء إلى انعدام الرؤية في العديد من المناطق وعرقلة حركة الملاحة الجوية في مطارَي النجف والبصرة الدوليين، بحسب وزارة النقل العراقية.

وفي النجف والبصرة والناصرية غطّت سحب برتقالية كثيفة من الغبار الشوارع والمنازل وأرغمت الشرطيين والمارّة على وضع كمامات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن "عدد حالات الاختناق التي تم تسجيلها بسبب موجة الغبار ليوم أمس (الاثنين) ولغاية الآن بلغ 3747 حالة دخول إلى ردهات الطوارئ في بغداد والمحافظات".

وأكّد عدم تسجيل أي وفيات "ولا حالات تنويم في العناية المركّزة"، مشيرا إلى أن معظم المصابين غادروا المستشفيات "بعد تلقي العلاجات اللازمة" و"تماثلوا للشفاء التام".

ولفت إلى أن العدد الأكبر سُجّل في محافظة البصرة (جنوب) حيث دخل 1041 مصابا بحالات اختناق إلى المستشفى، تليها محافظتا المثنى وميسان.

وقررت السلطات في البصرة تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء "بسبب سوء الأحوال الجوية"، حسبما ورد في بيان لديوان محافظة البصرة نشرته وكالة الأنباء العراقية.

وأوردت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية في بيان أن مدن جنوب ووسط العراق تأثرت "بموجات غبار كثيفة ناتجة عن نشاط ... رياح سطحية قادمة من شرق السعودية وجنوب غرب العراق".

ويقول خبراء إن العواصف الترابية قد تزداد سوءا في العراق الذي تعتبره الأمم المتحدة واحدا من الدول الخمس الأكثر تأثرا ببعض أوجه التغيّر المناخي.



