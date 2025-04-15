كييف تعلن إسقاط 26 طائرة مسيرة

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 26 من أصل 52 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية. وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي تم إطلاقه من منطقة كورسك، و52 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من منطقتي ميلروفو وبريمورسكو-أختارسك الروسيتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.