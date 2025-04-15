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فرنسا تصف رسوم ترامب الجمركية بالإعصار

فرنسا تصف رسوم ترامب الجمركية بالإعصار
15 ابريل 2025 19:32

 قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو اليوم الثلاثاء إن بلاده تحتاج بشكل عاجل إلى خفض عجز ميزانيتها لمواجهة "تسونامي من عدم الاستقرار" بسبب روسيا المولعة بالقتال والحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأضاف بايرو في تصريحات حادة غير معهودة أن العاصفة التي أحدثتها رسوم ترامب الجمركية وقراره تغيير موقفه من حلفاء تقليديين دمرت الثقة في أنحاء العالم، محذراً من أن ديون فرنسا المتزايدة والعجز الأكبر في ميزانيتها مقارنة بنظيراتها الأوروبية يضعها في مرمى الخطر.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقده بهدف حشد الدعم قبل مناقشات حول موازنة عام 2026 والتي تشكل خطراً على حكومة الأقلية التي يرأسها "أطلق رئيس الولايات المتحدة إعصاراً لن تنتهي عواقبه في أي وقت قريب".
وأضاف "وكأن الحرب لم تكن كافية، اجتاح العالم تسونامي من عدم الاستقرار".
وقال إن العالم شهد "انقلاباً في التحالفات لم يكن أحد يتخيله"، مشيرا إلى معاملة ترامب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي في فبراير.

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المصدر: رويترز
فرنسا
أميركا
دونالد ترامب
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