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الناتو: دعم أوكرانيا لا يتزعزع

الرئيس الأوكراني مصافحا مارك روته خلال الزيارة (وكالات)
15 ابريل 2025 19:51

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، اليوم الثلاثاء، إنه زار مدينة أوديسا الأوكرانية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وشدد على أن دعم الحلف لأوكرانيا لا يتزعزع.
وجاءت زيارة روته إظهاراً للتضامن مع كييف في أعقاب ضربة صاروخية روسية، يوم الأحد الماضي، على مدينة سومي شمال أوكرانيا، أسفرت عن مقتل 35 شخصاً وإصابة أكثر من 100آخرين.
وأضاف روته في منشور عبر منصة «إكس»: «عانى الشعب الأوكراني الكثير، لا سيما الهجوم الروسي على سومي. دعم الحلف لا يتزعزع. سنستمر في مساعدة أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها اليوم وتردع أي عدوان في المستقبل، ويتحقق سلام عادل ودائم».
وتمت الزيارة في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة، للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، جاءت أيضاً بعد انتقادات جديدة لزيلينسكي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال زيلينسكي إنه ومارك روته زارا مستشفى يتعافى فيه جنود أوكرانيون من جراحهم.
وأضاف «تحدثنا مع محاربينا. قدمت جوائز دولة للمدافعين عنا. ممتن لشبابنا على قوتهم ومرونتهم وحماية شعبنا. قدمت أيضا جوائز للمسعفين في المعارك. أشكر كل من يدافع عن أوكرانيا ويعالجها ويعاني من أجلها ويدعمها. أنتم قوتنا».

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المصدر: وكالات
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