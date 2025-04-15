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60 ألف أفغاني يعودون من باكستان

لاجئون أفغان يصلون إلى بلادهم بعد عبور الحدود مع باكستان (أرشيفية)
16 ابريل 2025 01:06

كابول (أ ف ب) 

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عاد نحو 60 ألف أفغاني إلى بلادهم منذ أعلنت باكستان قبل أسبوعين نيتها ترحيل مئات آلاف المهاجرين، وفقاً لبيان أصدرته، أمس، المنظمة الدولية للهجرة.
وجاء في البيان أنه «خلال الفترة ما بين 1 و13 أبريل 2025، سجلت المنظمة الدولية للهجرة زيادة كبيرة في عمليات العودة، حيث عاد نحو 60 ألف شخص إلى أفغانستان من خلال معبري طورخام وسبين بولدك الحدوديين».
وأشار ممثل المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان، ميهونغ بارك، إلى أنه «مع حملة الترحيل الجديدة التي أطلقتها باكستان، تتزايد الاحتياجات بسرعة عند الحدود وفي المناطق المضيفة التي تواجه صعوبات من أجل استيعاب العدد الكبير من العائدين».  

باكستان
أفغانستان
المنظمة الدولية للهجرة
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