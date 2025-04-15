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الصومال: انطلاق عملية تسجيل الناخبين

عسكري صومالي يراقب طابوراً لتسجيل الناخبين في مقديشو (أ ف ب)
16 ابريل 2025 01:06

مقديشو (الاتحاد) 

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بدأت السلطات الصومالية تسجيل الناخبين في العاصمة مقديشو، في عملية هي الأولى منذ 56 عاماً، وهي خطوة أساسية تمهد للاقتراع العام وإجراء انتخابات رئاسية العام المقبل.
ويمثل تسجيل الناخبين في العاصمة خطوة مهمة نحو تنظيم أول انتخابات محلية بالاقتراع العام في العاصمة المقرّر إجراؤه في 30 يونيو، وفقاً لمبدأ «شخص واحد، صوت واحد» في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في عام 2026.
وفي تصريح نقلته «وكالة الأنباء الوطنية الصومالية»، (صونا)، أكد رئيس اللجنة الوطنية الصومالية للانتخابات، عبد الكريم أحمد حسن، خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية للتسجيل، أن كافة التجهيزات اللوجستية والفنية قد استُكملت، وأن مراكز التسجيل والاقتراع أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين.
وأضاف أنه تم تحديد مراكز المديريات لإجراء عملية تسجيل الناخبين حيث ستكون مديرية شنغاني أول مديرية تشهد عملية التسجيل.
وأشار نائب محافظ بنادر للشؤون الأمنية والسياسية إلى أن هذه الخطوة تؤكد إمكانية إجراء انتخابات مباشرة في البلاد.
أما وزير الإعلام الصومالي، داود عويس، فكتب على منصة «إكس»: «بدأ المواطنون في مقديشو التسجيل للتصويت والحصول على بطاقتهم الانتخابية، ما يمثل خطوة مهمة نحو الاقتراع العام».
وأضاف: «آخر مرة مارس فيها الصوماليون حقهم في انتخاب قادتهم تعود إلى عام 1969، قبل عقود من الاضطرابات المدنية وعدم الاستقرار السياسي».
وذكرت وسائل الإعلام أن عملية التسجيل بدأت، وأن طوابير تضم عشرات الناخبين شوهدت في منطقة شانغاني في العاصمة.
ووافقت الحكومة الصومالية، في أغسطس 2024، على اعتماد الاقتراع المباشر، في محاولة للتخلي عن هيكلة النظام السياسي القائم منذ عقود حول عدد لا يُحصى من العشائر التي تشكّل المجتمع.

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