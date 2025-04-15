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مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
16 ابريل 2025 01:06

القدس (وكالات)

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أفادت مصادر فلسطينية باقتحام نحو 400 مستوطن، أمس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن المصادر قولها إن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوساً تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ثالث أيام «عيد الفصح اليهودي».
وأشارت المصادر إلى أن شرطة الاحتلال  فرضت قيوداً مشددة على دخول المصلين الوافدين إلى المسجد، ودققت في هوياتهم، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.
ولفتت إلى أن شرطة الاحتلال حوّلت مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت الآلاف من عناصرها ووحداتها الخاصة في الشوارع والطرقات، لتأمين اقتحامات المستعمرين واستفزازاتهم. 
كما أغلقت السلطات الإسرائيلية، أمس، المسجد الإبراهيمي وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة أمام المصلين المسلمين بمناسبة عيد الفصح اليهودي، وفتحته أمام المستوطنين ليومين.

المسجد الأقصى
فلسطين
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