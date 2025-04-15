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ماكرون: يجب إنهاء محنة المدنيين في غزة

أطفال يحاولون الحصول على طعام بمركز إيواء مؤقت في بيت لاهيا (رويترز)
16 ابريل 2025 01:06

باريس (وكالات)

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، ضرورة إنهاء محنة المدنيين في غزة، داعياً إلى وقف لإطلاق النار يتيح الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى «حماس» و«فتح جميع معابر المساعدات الإنسانية».
جاء ذلك في منشور لماكرون على منصة «إكس» باللغتين الفرنسية والعبرية، عقب اتصاله الهاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.  
وأضاف ماكرون: «عبرت عن موقفي بوضوح تام: إن وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الوحيد لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين لا تزال (حماس) تحتجزهم».
وأكد الرئيس الفرنسي، وفق المنشور، أن فتح المعابر كافة أمام المساعدات الإنسانية، ضرورة حيوية للمدنيين في قطاع غزة، مستطرداً «يجب أن تصل المساعدات إلى المدنيين في أسرع وقت ممكن، إن المحنة التي يعيشها المدنيون في غزة يجب أن تنتهي».
وأضاف: «أتمنى أن تسمح الساعات القليلة القادمة باتخاذ مثل هذا القرار وإطلاق سراح بقية الرهائن»، ودعا إلى إعادة فتح باب الحل السياسي القائم على حل الدولتين: فلسطينية وإسرائيلية.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
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