البيت الأبيض: ترامب منفتح على إبرام اتفاق مع الصين

قالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن بيان للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق إنه منفتح على إبرام اتفاق تجاري مع الصين، لكن على بكين أن تتخذ الخطوة الأولى.

وأضافت ليفيت في مؤتمر صحفي: «الكرة في ملعب الصين، الصين بحاجة إلى إبرام اتفاق معنا، ولسنا مضطرين لعقد اتفاق معهم، الرئيس أوضح أنه منفتح على إبرام اتفاق مع الصين».

منذ مطلع هذا العام، فرض ترامب تعرفات جمركية بنسبة 145 في المئة على كثير من الواردات الصينية، تضاف إلى رسوم فرضتها الإدارات السابقة.

كانت الصين أعلنت، في وقت سابق، رفع رسومها الجمركية على المنتجات الأميركية إلى نسبة 125%، في تصعيد لأزمة التعرفات الضريبية مع الولايات المتحدة.