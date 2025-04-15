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مصر والكويت تؤكدان ضرورة إعادة إعمار غزة ورفض التهجير

نازحون فلسطينيون وسط مبانٍ مدمرة وسط قطاع غزة (رويترز)
16 ابريل 2025 01:06

عواصم (وكالات)

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أكدت مصر والكويت، أمس، رفضهما القاطع لأي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين، وضرورة بذل الجهد والسعي لإعادة إعمار قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله الصباح عقب جلسة مباحثات رسمية عقدها البلدان برئاسة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارة الرئيس المصري للكويت.
وقال وزير الديوان الأميري إن المباحثات تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لا سيما في قطاع غزة «وضرورة إيجاد الحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية ووقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة». 
وفي القاهرة، قال محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن السيسي والشيخ مشعل أكدا في مباحثاتهما على «الدعم الكامل للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة وضرورة تنفيذها فور وقف إطلاق النار»، مضيفاً في بيان أن الجانبين شددا على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعلى ضرورة إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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