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الرئيس الصيني يلتقي ملك ماليزيا في زيارة دولة

الرئيس الصيني يلتقي ملك ماليزيا في زيارة دولة
16 ابريل 2025 14:01

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ الأربعاء ملك ماليزيا، في زيارة دولة تهدف، إلى تعزيز دور بكين كشريك موثوق، في إطار جولة في جنوب شرق آسيا. هذه الجولة التي استهلها شي في فيتنام ستقوده أيضا إلى كمبوديا.
استقبل الملك الماليزي سلطان إبراهيم الرئيس الصيني في قصر استانا. ومن المقرر أن يلتقي شي بعد محادثاته مع الملك، رئيس الوزراء أنور إبراهيم الذي سيدعوه إلى مأدبة عشاء في العاصمة الإدارية بوتراجايا، بالقرب من كوالالمبور.
وذكرت وزارة الخارجية الماليزية أن الزعيمين سيحضران توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.
ونقل التلفزيون الصيني عن شي قوله الثلاثاء إنه "بفضل الجهود المشتركة من الجانبين ستحقق هذه الزيارة بالتأكيد نتائج مثمرة". استهل شي الاثنين جولته الاقليمية في فيتنام.

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المصدر: وكالات
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الصين
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