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مصر تدين بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن الأردن

مصر تدين بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن الأردن
16 ابريل 2025 15:04

أدانت مصر بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة دعمها الكامل للسلطات الأردنية في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمن واستقرار المملكة، في ضوء ما أعلنته السلطات الأردنية من إحباط مخطط دنىء يستهدف المساس بأمن واستقرار المملكة.

وشدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني على وقوف مصر بشكل كامل جنبًا إلى جنب مع الأردن في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة، مؤكدًا تضامن مصر مع الأردن في مواجهة تلك المخططات الهدامة والتخريبية.

 

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من جهة أخرى، ناقش الوزيران الجهود الخاصة بالتهدئة في قطاع غزة وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وبدء المرحلة الثانية، بالإضافة إلى التطورات الخطيرة في الضفة الغربية في ظل الاقتحامات المتكررة للجيش الإسرائيلي للمدن الفلسطينية ومصادرة الأراضي والنشاط الاستيطاني المتزايد.

وبحث الوزيران تنفيذ مخرجات أعمال اللجنة الوزارية العربية الإسلامية والخطوات المقبلة للتحرك مع الفاعلين الدوليين.

 

المصدر: وام
مصر
الأردن
مكافحة الإرهاب
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