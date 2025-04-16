رئيس البرلمان العربي يدين المخططات التخريبية التي تستهدف أمن الأردن

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، المخططات التخريبية التي كانت تستهدف الأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية، مشيدًا بيقظة الأجهزة الأمنية الأردنية وكفاءتها العالية في تصديها لهذه المخططات التخريبية وإحباطها بنجاح.

وأكد اليماحي في بيان أصدره اليوم تضامن البرلمان العربي التام مع الأردن في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي لأي تهديد يمس بأمن وسلامة المملكة.

وشدد على أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، داعيًا الله أن يحفظ الأردن وشعبها العزيز وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والازدهار.