الأربعاء 16 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البابا فرنسيس يشكر الأطباء الذين أنقذوا حياته

البابا فرنسيس يشكر الأطباء الذين أنقذوا حياته
16 ابريل 2025 18:31

شكر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم الأربعاء أعضاء الفريق الطبي الذين أنقذوا حياته خلال إقامته في المستشفى لخمسة أسابيع بسبب حالة خطيرة من الالتهاب الرئوي المزدوج، وتحدث بصوت خافت لكنه كان يتنفس من دون حاجة للاستعانة بقناع أكسجين خلال اجتماع في الفاتيكان.
ويزيد البابا فرنسيس (88 عاما) من ظهوره العلني تدريجياً مع تعافيه من أكبر أزمة صحية تعرض لها خلال شغله منصبه الذي تولاه قبل 12 عاما. والتقى بابا الفاتيكان صباح اليوم بنحو 70 طبيباً وموظفاً من مستشفى جيميلي في روما حيث تلقى العلاج لمدة 38 يوما.
وقال لهم البابا فرنسيس بصوت خفيض أجش "شكراً لكم على خدمتكم في المستشفى". وأضاف "إنه أمر رائع حقاً. استمروا على هذا المنوال".
ولم يستخدم بابا الفاتيكان أيضا يوم الأحد خلال ظهوره العلني السابق قناع الأكسجين.
وحثه فريقه الطبي على أخذ قسط من الراحة لشهرين بعد مغادرة المستشفى ليتسنى لجسده التعافي بشكل كامل. وظل بابا الفاتيكان في البداية بعيدا عن الأنظار بعد عودته إلى المنزل، لكنه ظهر الآن في عدة فعاليات عامة قصيرة.

 

أخبار ذات صلة
البابا فرنسيس يلتقى ملك بريطانيا
البابا فرنسيس يظهر لأول مرة منذ مغادرته المستشفى
المصدر: رويترز
البابا فرنسيس
آخر الأخبار
«موانئ أبوظبي» تنجز أول عملية تزويد للسفن بالغاز الطبيعي المسال بميناء خليفة
اقتصاد
«موانئ أبوظبي» تنجز أول عملية تزويد للسفن بالغاز الطبيعي المسال بميناء خليفة
اليوم 20:20
«المالية» تطلق برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»
اقتصاد
«المالية» تطلق برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»
اليوم 20:19
«مطار الشارقة»: تجديد اعتماد برنامج تجربة العملاء للمستوى الثاني
اقتصاد
«مطار الشارقة»: تجديد اعتماد برنامج تجربة العملاء للمستوى الثاني
اليوم 20:18
ليون يصل نهائي «أبطال آسيا 2» بـ «الصدفة» للقاء الشارقة
الرياضة
ليون يصل نهائي «أبطال آسيا 2» بـ «الصدفة» للقاء الشارقة
اليوم 20:17
«كهرباء دبي» تبحث التعاون بمجال الطاقة مع شركة «إيتون»
اقتصاد
«كهرباء دبي» تبحث التعاون بمجال الطاقة مع شركة «إيتون»
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©