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بلجيكا: منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة «أمر صادم»

أطفال ينتظرون الحصول على طعام في مخيم البريج (أرشيفية)
17 ابريل 2025 01:10

بروكسل (الاتحاد)

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قال وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، أمس، إن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإعلان وزير الدفاع الإسرائيلي عن احتلال دائم في الأراضي الفلسطينية ولبنان وسوريا، هما «أمران صادمان ويتعارضان مع القانون الدولي».
وناشد بريفو في منشور عبر موقع «إكس» الحكومة الإسرائيلية السماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية، ووقف انتهاك القانون الدولي، والانخراط في وقف إطلاق النار، واحترام وحدة وسلامة الأراضي المعنية.
وأضاف أنه يوجه هذا النداء في «لحظة حرجة» بالنسبة للأسرى وللسكان المدنيين كافة.

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