ألمانيا تجلي 24 من رعاياها وأقاربهم من غزة

برلين (وكالات)

أجلت ألمانيا 24 من رعاياها مع أقاربهم من قطاع غزة، وفق ما أعلنت أمس وزارة الخارجية الألمانية.

وتضم المجموعة 9 ألمان و15 من أقاربهم المتحدّرين من أصول فلسطينية.

وأوضحت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية: «سيتوجّهون جواً إلى ألمانيا وستقلع طائرتهم من الأردن بعدما عبروا إسرائيل والضفة الغربية بالحافلة».

وأضافت الخارجية الألمانية «ما زال هناك عدد قليل، أقل من 10، من الرعايا الألمان الذين يرغبون في المغادرة».

وهذه هي ثالث عملية إجلاء لرعايا ألمان وأقاربهم منذ إغلاق معبر رفح في مايو 2024.

في المجموع، أجلت ألمانيا منذ السابع من أكتوبر 2023 من قطاع غزة نحو 700 ألماني مع أقاربهم.