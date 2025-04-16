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مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والحرم الإبراهيمي

إطلالة عامة على المسجد الأقصى المبارك (أرشيفية)
17 ابريل 2025 01:10

رام الله (الاتحاد)

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اقتحم مئات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، التي تواصل الانتشار المكثّف على أبواب المسجد الأقصى، وتعرقل وصول الزوار والمصلين لباحاته.
كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، أمس، 11 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت عددًا من المدن والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، وأفادت مؤسسات الأسرى بأن الاعتقالات تركزت في قلقيلية، ورام الله، وسلفيت.
وفي السياق، اقتحم عشرات المستوطنين برفقة وزير إسرائيلي، أمس، الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل في الضفة الغربية، بحراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال.
وأفادت مديرية أوقاف الخليل أن «المستوطنين أدّوا جولات استفزازية مع الوزير الإسرائيلي داخل الحرم، بالتزامن مع إغلاق الحرم الإبراهيمي في وجه المصلين، ووضع حواجز حديدية في محيط المسجد عرقلت حركة الفلسطينيين في المدينة».

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