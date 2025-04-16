50 قتيلاً في حريق بالكونغو

كينشاسا (وكالات)

قال مسؤول محلي، أمس، إن 50 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصبح 100 في عداد المفقودين عندما شب حريق في قارب بالكونغو وأغرقه.

وتم إنقاذ العشرات عقب الحادث الذي وقع في نهر الكونغو في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، ويعاني العديد منهم من حروق شديدة.

وتجرى عمليات البحث عن المفقودين بمشاركة فرق إنقاذ مدعومة من الصليب الأحمر والسلطات الإقليمية.

وقال كومبيتونت لويوكو، مفوض نهر الكونغو، إن القارب الخشبي المزود بمحرك اشتعلت فيه النيران بالقرب من بلدة «مبانداكا».

وأشار المسؤول إلى أن الحريق اندلع بينما كانت امرأة تطهو طعام على متن القارب.

وكان القارب، «إتش بي كونغولو»، قد غادر ميناء ماتانكومو متجهاً إلى إقليم بولومبا.

وتم إيواء نحو 100 من الناجين بمبنى بلدية مبانداكا، في حين تم نقل المصابين بحروق إلى مستشفيات محلية.

وتوفي العديد من الركاب، من بينهم أطفال ونساء، عندما قفزوا إلى الماء دون إجادتهم للسباحة.

ويتم استخدام الأنهار والبحيرات عادة للنقل في الكونغو الديمقراطية، نظراً لعدم وجود طرق معبدة كافية في البلاد.

وتقع مثل هذه الحوادث بشكل خاص خلال فترات الأمطار الموسمية الغزيرة، ويتسبب بها عدم صيانة القوارب أو نقلها حمولة وركاباً أكثر من قدرتها الاستيعابية.