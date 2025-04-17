الخميس 17 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يعتزم اقتطاع 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة

ترامب
17 ابريل 2025 07:41

أفادت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء نقلاً عن وثيقة رسمية أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم اقتطاع 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة.

ولا تزال هذه التخفيضات المقترحة في مراحلها الأولية وهي بحاجة لأن يتمّ إقرارها في الكونغرس. وتندرج هذه الاقتطاعات في إطار خطة ترشيد الإنفاق الفدرالي التي عهد الرئيس دونالد ترامب بتنفيذها إلى الملياردير إيلون ماسك.

ومن المقرر أن تطال التخفيضات المقترحة ميزانية الوزارة للسنة المالية 2026 التي لم يقرّها الكونغرس بعد. 

وتشمل الاقتطاعات المقترحة وهي بقيمة 40 مليار دولار شقّا من ميزانية الوزارة وصلت قيمته في السنة المالية 2024 إلى 121 مليار دولار.
ويعني هذا الأمر أن الخفض المقترح سيكون بنسبة الثُلث.


أخبار ذات صلة
كاليفورنيا تطعن أمام القضاء في رسوم ترامب الجمركية
الصين تعين مفاوضاً تجارياً جديداً
المصدر: وكالات
ترامب
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
جسم ناري يضيء سماء المكسيك.. والعلماء يفسرون
الترفيه
جسم ناري يضيء سماء المكسيك.. والعلماء يفسرون
اليوم 07:58
الذهب
اقتصاد
الذهب يواصل صعوده القياسي وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن
اليوم 07:52
ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يعتزم اقتطاع 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة
اليوم 07:41
كاليفورنيا تطعن أمام القضاء في رسوم ترامب الجمركية
الأخبار العالمية
كاليفورنيا تطعن أمام القضاء في رسوم ترامب الجمركية
اليوم 07:36
أرسنال.. «المدفعجية» تضرب ريال مدريد من جديد!
الرياضة
أرسنال.. «المدفعجية» تضرب ريال مدريد من جديد!
اليوم 01:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©