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اليابان: المفاوضات التجارية مع واشنطن "لن تكون سهلة"

اليابان: المفاوضات التجارية مع واشنطن "لن تكون سهلة"
17 ابريل 2025 08:54

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الخميس، إثر محادثات أجراها في واشنطن مبعوثه لشؤون الرسوم الجمركية، أنّ المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق تجاري بين بلاده والولايات المتحدة "لن تكون سهلة".

وقال إيشيبا في طوكيو "بالطبع، لن تكون المحادثات المقبلة سهلة، لكنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب عن رغبته بإعطاء المفاوضات مع اليابان الأولوية القصوى. نُدرك أنّ هذه الجولة من المحادثات أرست أسساً للخطوات التالية، ونحن نُثمّن ذلك".
وأضاف "بالطبع، هناك فجوة بين اليابان والولايات المتحدة".

وأتى تصريح رئيس الوزراء الياباني بعيد إعلان موفده إلى الولايات المتحدة لشؤون الرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا، إثر إجرائه في واشنطن جولة تفاوضية أولى لم تثمر نتائج فورية.


وقال أكازاوا، وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، عقب جولة المفاوضات الأولى في واشنطن "أتفهّم رغبة الولايات المتحدة في إبرام اتفاق خلال الـ90 يوماً. من جانبنا، نحن نرغب بذلك في أقرب وقت ممكن، لكن هذه مفاوضات ثنائية، وليس من الواضح كيف ستتقدّم المحادثات".

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