باريس تستضيف قمة حول أوكرانيا

يجري وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف محادثات مع سياسيين أوروبيين في باريس اليوم الخميس بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المحادثات ستسعى إلى تعزيز هدف الرئيس دونالد ترامب "بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية". وذكرت تقارير إعلامية أميركية، أن ويتكوف، بصفته المبعوث الخاص لترامب، سيجري محادثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فيما سيجتمع روبيو مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو. وأعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، عبر منصة "إكس"، أنه وصل إلى باريس لإجراء محادثات ثنائية مع ممثلي تحالف تقوده فرنسا وبريطانيا لدعم جهود الحرب الأوكرانية. ورافق يرماك وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيا، ووزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف. وقال يرماك، في منشوره عبر منصة "إكس"، إنه من المقرر إجراء محادثات في باريس مع ممثلين من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. وأضاف يرماك أنه "من المقرر أيضا عقد اجتماع مع ممثلين أمريكيين يصلون الآن إلى فرنسا" لمناقشة قضايا مهمة تتعلق بأمن أوكرانيا وأوروبا.