الخميس 17 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انقطاع كامل للكهرباء في جزيرة بورتوريكو

شارع مظلم في سان خوان، بورتوريكو
17 ابريل 2025 14:00

بذلت أطقم العمل في وقت مبكر اليوم الخميس جهودا من أجل إعادة التيار الكهربائي في بورتوريكو بعد انقطاع في أنحاء الجزيرة بأكملها، خلفه أثره على المطار الدولي الرئيسي والمستشفيات والفنادق الممتلئة بالنزلاء بمناسبة عيد الفصح. وتضرر من انقطاع التيار الذي بدأ بعد عصر أمس الأربعاء، 4ر1 مليون مستهلك من دون كهرباء و328 ألفا بدون مياه. وعادت الكهرباء لنحو175 ألف مستهلك، بواقع 12 % في نهاية اليوم. وتوقع المسؤولون عودة التيار الكهربائي لـ 90 % من المستهلكين  خلال 48 إلى 72 ساعة بعد الانقطاع. وقالت حاكمة الجزيرة جنيفر جونزاليز بعدما قطعت عطلتها التي كان مقرر أن تستمر أسبوعا، وعادت إلى بورتوريكو مساء الأربعاء، "هذا عار على شعب بورتوريكو أن لدينا مشكلة بهذا الحجم". وهذا ثان انقطاع للكهرباء على مستوى بورتوريكو خلال أقل من أربعة أشهر، وكان الأول عشية رأس السنة. وقالت جونزاليز إن انقطاعا كبيرا في الكهرباء مثل الذي حدث أمس الأربعاء، يؤدي إلى خسارة يومية في العائدات تقدر بـ230 مليون دولار.  وتعاني بورتوريكو من انقطاع الكهرباء بشكل مزمن منذ سبتمبر2017 عندما ضرب الإعصار ماريا الجزيرة، كعاصفة قوية من الفئة الرابعة، حيث دمر شبكة كهرباء مازال العاملون يحاولون إعادة بنائها.

أخبار ذات صلة
الكويت تبدأ أولى عمليات قطع الكهرباء في 2025
انقطاع الكهرباء عن كافة أنحاء سوريا جراء عدة أعطال
المصدر: وكالات
انقطاع الكهرباء
التيار الكهربائي
آخر الأخبار
مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الراعي الذهبي لدورة الألعاب الجامعية
الرياضة
مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الراعي الذهبي لدورة الألعاب الجامعية
اليوم 15:30
حاكم الشارقة
علوم الدار
سلطان القاسمي يعتمد تعديلات على كادر الدرجات الوظيفية في حكومة الشارقة
اليوم 15:27
"الوطني للأرصاد": استكمال مرحلة تقديم المقترحات البحثية الأولية للدورة السادسة من «الإمارات لبحوث علوم الاستمطار»
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": استكمال مرحلة تقديم المقترحات البحثية الأولية للدورة السادسة من «الإمارات لبحوث علوم الاستمطار»
اليوم 15:24
عبر اتفاقية مع "تدوير".. إنشاء منشأة لتصنيع مواد بناء خضراء في أبوظبي
علوم الدار
عبر اتفاقية مع "تدوير".. إنشاء منشأة لتصنيع مواد بناء خضراء في أبوظبي
اليوم 14:48
محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي والمزروعي
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي والمزروعي
اليوم 14:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©