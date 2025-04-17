الرئيس الصيني يجري زيارة دولة إلى كمبوديا

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه، اليوم الخميس في محطة أخيرة ضمن جولة له على ثلاث دول في جنوب شرق آسيا.

وقبل كمبوديا زار شي فيتنام وماليزيا في وقت تسعى بكين لتعزيز العلاقات التجارية الإقليمية.

وكان في استقبال الرئيس الصيني في مطار بنوم بنه الملك نورودوم سيهاموني وجرت له مراسم استقبال عسكرية.

ومن المقرر أن يتوجه شي إلى القصر بعد ظهر الخميس قبل لقاءات مع الزعيم السابق هون سن ونجله رئيس الوزراء هون مانيت، بحسب جدول رسمي.

تعد الصين من أكبر الشركاء التجاريين لكمبوديا ومصدر للاستثمارات، وأكثر من ثلث الدين الأجنبي لكمبوديا البالغ 11 مليار دولار مستحق للصين، وفق صندوق النقد العالمي.



