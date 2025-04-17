القضاء الأميركي يدين شبكة الإعلانات الرقمية لجوجل بممارسة الاحتكار

أصدر قاض اتحادي أميركي اليوم الخميس حكماً ضد شبكة الإعلانات الرقمية التابعة لشركة التكنولوجيا جوجل بممارسة الاحتكار لتلحق بمحرك البحث التابع للشركة التي تصل قيمتها السوقية حاليا إلى 1.8 تريليون دولار.

جاء حكم القاضي الاتحادي ليونيه برينكيما في ولاية فيرجينيا اليوم الخميس في أعقاب قرار منفصل صدر في أغسطس يتهم محرك البحث جوجل باستغلال موقفه المسيطر في سوق محركات بحث الإنترنت لقمع المنافسة والابتكار.

وبعد قيام وزارة العدل الأميركية بمقاضاة جوجل بسبب الممارسات الاحتكارية لمحرك بحثها خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أقامت الوزارة دعوى ضد شبكة الإعلانات الرقمية لجوجل في عام 2023 خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن في محاولة لتقويض القوة التي اكتسبتها جوجل منذ إنشائها في عام 1998.

وعلى الرغم من انتصار هيئات مكافحة الاحتكار في المرتين، فمن المرجح أن تستمر المعركة لعدة سنوات أخرى حيث تحاول جوجل إلغاء حكمي الاحتكار في الاستئناف بينما تمضي قدما نحو التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الربحية.