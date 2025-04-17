الخميس 17 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القضاء الأميركي يدين شبكة الإعلانات الرقمية لجوجل بممارسة الاحتكار

القضاء الأميركي يدين شبكة الإعلانات الرقمية لجوجل بممارسة الاحتكار
17 ابريل 2025 21:46

 أصدر قاض اتحادي أميركي اليوم الخميس حكماً ضد شبكة الإعلانات الرقمية التابعة لشركة التكنولوجيا جوجل بممارسة الاحتكار لتلحق بمحرك البحث التابع للشركة  التي تصل قيمتها السوقية حاليا إلى 1.8 تريليون دولار.
جاء حكم القاضي الاتحادي ليونيه برينكيما  في ولاية فيرجينيا اليوم الخميس في أعقاب قرار منفصل صدر في أغسطس  يتهم محرك البحث جوجل  باستغلال موقفه المسيطر في سوق محركات بحث الإنترنت لقمع المنافسة والابتكار.
وبعد قيام وزارة العدل الأميركية بمقاضاة جوجل بسبب الممارسات الاحتكارية لمحرك بحثها خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أقامت الوزارة دعوى ضد شبكة الإعلانات الرقمية لجوجل في عام 2023 خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن في محاولة لتقويض القوة التي اكتسبتها جوجل منذ إنشائها في عام 1998.
وعلى الرغم من انتصار هيئات مكافحة الاحتكار في المرتين، فمن المرجح أن تستمر المعركة لعدة سنوات أخرى حيث تحاول جوجل إلغاء حكمي الاحتكار في الاستئناف بينما تمضي قدما نحو التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الربحية.   

أخبار ذات صلة
المحكمة العليا الأميركية تقترب من حسم ملف "المواطنة بالولادة"
رسالة ترامب إلى الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية
المصدر: د ب أ
أميركا
جوجل
آخر الأخبار
المحكمة العليا الأميركية تقترب من حسم ملف "المواطنة بالولادة"
الأخبار العالمية
المحكمة العليا الأميركية تقترب من حسم ملف "المواطنة بالولادة"
اليوم 23:18
«نواتوم البحرية» و«أسري» تعلنان بدء عمليات مشروعهما المشترك في البحرين
اقتصاد
«نواتوم البحرية» و«أسري» تعلنان بدء عمليات مشروعهما المشترك في البحرين
اليوم 23:07
«السوربون أبوظبي» تُكرّم كوكب الشرق أم كلثوم في أمسية فنية استثنائية
التعليم والمعرفة
«السوربون أبوظبي» تُكرّم كوكب الشرق أم كلثوم في أمسية فنية استثنائية
اليوم 23:06
رسالة ترامب إلى الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية
الأخبار العالمية
رسالة ترامب إلى الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية
اليوم 22:54
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسياحة في مالطا
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والسياحة في مالطا
اليوم 22:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©