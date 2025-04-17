العراق يعلن انتهاء الاستعدادات لعقد القمة العربية في مايو

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت اللجنة الأمنية العليا لتأمين القمة العربية المزمع عقدها الشهر المقبل في العاصمة العراقية، عن الانتهاء من جميع الاستعدادات للحدث الذي تستضيفه بغداد في مايو المقبل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية، أن «وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين القمة العربية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً موسعاً بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وعدد من القادة الأمنيين من جميع الجهات المكلفة بتأمين هذا الحدث المهم، المؤمل إقامته في العاصمة بغداد في مايو المقبل».

وأكد وزير الداخلية، وفقاً للبيان «انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين القمة العربية وتهيئة كل ما من شأنه إنجاح هذه القمة المرتقبة».

وشدد على «أهمية توحيد الجهود الأمنية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بهذه المناسبة، وتهيئة جميع الظروف الملائمة لضمان نجاحها، بما يعكس صورة إيجابية عن العراق وشعبه».

وشهد الاجتماع مناقشة جملة من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال بما يسهم في تنظيم القمة بأعلى المستويات في العمل الأمني المشترك، بحسب البيان.