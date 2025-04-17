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منظمات إغاثة: آلاف الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية

أطفال يحاولون الحصول على طعام بمركز إيواء مؤقت في بيت لاهيا (رويترز)
18 ابريل 2025 01:22

غزة (الاتحاد)

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دقت منظمات إغاثة ناقوس خطر جديدا بشأن حصار إسرائيل لقطاع غزة، حيث تحظر دخول الأغذية والبضائع الأخرى منذ أكثر من 6 أسابيع. 
وذكرت الأمم المتحدة، أن آلاف الأطفال صاروا يعانون من سوء التغذية ويتناول معظم السكان وجبة واحدة بالكاد فيما تتراجع المخزونات. 
وحذر رؤساء 12 منظمة إغاثة مستقلة في بيان مشترك من أن نظام المساعدات الإنسانية في غزة «يواجه انهيارا تاما». 
وقالوا إن العديد من المنظمات أوقفت عملياتها لأن استمرار القصف الإسرائيلي الشهر الماضي جعلها شديدة الخطورة. 
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن تقريبا كل سكان غزة الذين يزيد عددهم على مليوني شخص يعتمدون الآن على المطابخ الخيرية التي لا يمكنها سوى إعداد مليون وجبة فقط في اليوم. 
وتتكون الوجبات بصفة رئيسية من الأرز أوالمعكرونة ولا تضم أية خضراوات طازجة أو لحوما. 
وتم إغلاق برامج توزيع طعام أخرى بسبب نقص الإمدادات، وترسل الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية أخرى مخزوناتها المتبقية إلى المطابخ الخيرية.

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