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«الأونروا»: 170 صحفياً قتلوا منذ بدء الحرب على غزة

سيارة بث تعرضت للقصف في غزة (أرشيفية)
18 ابريل 2025 01:22

غزة (الاتحاد)

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أعلن مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس، مقتل 170 صحفياً منذ بدء الحرب على غزة. 
وقال لازاريني في بيان نشرته «الأونروا»: «منذ بدء الحرب قبل عام ونصف العام، منعت السلطات الإسرائيلية دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة لتقديم تقارير مستقلة». 
وأضاف، أن «هذا يغذي الدعاية والمعلومات المضللة وانتشار التجريد من الإنسانية»، مشيراً إلى أن «الصحفيين الفلسطينيين يواصلون القيام بالعمل البطولي، ويدفعون ثمناً باهظاً، 170 قتلوا حتى الآن». 
وأكد لازاريني أن «التدفق الحر للمعلومات والإبلاغ المستقل أساسيان للحقائق والمساءلة أثناء الصراعات»، مشدداً على ضرورة «ألا تكون غزة استثناء».  
وختم قائلاً: «فات الأوان على إدخال وسائل الإعلام الدولية إلى غزة».

الأونروا
فلسطين
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أهالي غزة
سكان غزة
فيليب لازاريني
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