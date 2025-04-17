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مصر: إقامة الدولة الفلسطينية الضمان الوحيد لتحقيق السلام

علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
18 ابريل 2025 01:22

القاهرة (الاتحاد)

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شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، على أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعد الضمان الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان، أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين السيسي ورئيس الجمعية الوطنية لسلوفينيا أورشكا كلاكوتشار زوبانيشيش تناولا فيه تعزيز التعاون بين البلدين بالإضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية.
وأشاد الرئيس المصري خلال اللقاء بمواقف سلوفينيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والتي تجسدت في إعلان سلوفينيا اعترافها بالدولة الفلسطينية.
وأثنى على التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات البرلمانية في البلدين لتعزيز هذا التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يسهم في تحقيق التواصل بين الشعبين.
من جانبها، استمعت زوبانيشيش إلى رؤية الرئيس المصري بشأن الجهود المبذولة لاستعادة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لإنقاذ القطاع من الأزمة الإنسانية التي يواجهها.

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