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رسالة ترامب إلى الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية

رسالة ترامب إلى الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية
17 ابريل 2025 22:54

أعلن دونالد ترامب الذي يستقبل الخميس رئيسة الوزراء الإيطالية أنه واثق بنسبة «100%» من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما أكدته أيضاً جورجيا ميلوني واصفة الولايات المتحدة بـ«الشريك الموثوق».
ويلتقي المسؤولان بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توتراً منذ شن الرئيس الأميركي حرباً تجارية وفرض رسوما جمركية.
وقالت ميلوني للصحافيين «أنا متأكدة من أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق، وأنا هنا للمساعدة في تحقيق ذلك».
وقال ترامب إنه واثق بأنه يمكن واشنطن وبروكسل التوصل إلى اتفاق لكنه أضاف أنه يجب أن يكون «اتفاقاً عادلاً».
وميلوني التي وصفها ترامب بأنها «مسؤولة ممتازة» تشاركه العديد من وجهات النظر المحافظة، هي أول مسؤول أوروبي يلتقي ترامب منذ بدء حربه التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية إنها تؤمن بـ«الوحدة» رغم التوترات التجارية وأضافت «إذا لم أكن أعتقد أنها (الولايات المتحدة) شريك موثوق لما كنت هنا اليوم».
وكان مسؤولون أميركيون قالوا في وقت سابق إن ميلوني وترامب تربطهما «علاقة خاصة» مضيفين أنها قد تشكل صلة الوصل لاتفاق بشأن الرسوم الجمركية بين أوروبا وواشنطن.

 

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