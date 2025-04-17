احتجاز مشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة فلوريدا

تم احتجاز مشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة ولاية فلوريدا، وأفادت التقارير بسقوط عدد من الضحايا في الحادث.

وقالت متحدثة باسم مستشفى تالاهاسي ميموريال هيلث كير إنه يجرى علاج 6 أشخاص على الأقل، من بينهم شخص في حالة حرجة.

وأضافت المتحدثة أن باقي المرضى في حالة خطيرة. وأعلن نظام الطوارئ في جامعة ولاية فلوريدا بعد نحو ثلاث ساعات من حادث إطلاق النار أن قوات إنفاذ القانون قد "قامت بتحييد التهديد".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المكتب البيضاوي إنه تم إطلاعه بشكل كامل على حادث إطلاق النار.

وأضاف: "إنه أمر مروع. ومن الفظيع أن تحدث أشياء مثل هذه." وقررت الجامعة إلغاء جميع المحاضرات والفعاليات، اليوم الخميس، كما ألغت الفعاليات الرياضية في الجامعة حتى يوم الأحد.