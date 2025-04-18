قتيلان في إطلاق نار في بجامعة فلوريدا

قُتل شخصان وأُصيب خمسة آخرون على الأقل، أمس "الخميس"، في حادث إطلاق نار وقع داخل حرم جامعة ولاية فلوريدا، بمدينة تالاهاسي، عاصمة ولاية فلوريدا الأميركية، وفق السلطات المحلية.

وقال جيسون ترامباور، قائد شرطة الجامعة، إن القتيلين ليسا من طلاب الجامعة، في حين يُعتقد أن منفذ الهجوم طالب فيها، مشيراً إلى أن خمسة مصابين يخضعون للعلاج في مستشفى "تالاهاسي ميموريال"، كما يتلقى منفذ الهجوم رعاية طبية.

وأضاف أن إطلاق النار وقع في منتصف النهار داخل مبنى اتحاد الطلاب، حيث طُلب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس البقاء في أماكنهم أثناء استجابة الشرطة.