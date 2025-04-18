ترامب يؤكد ثقته الكاملة في إبرام اتفاق تجاري مع أوروبا

أعلن دونالد ترامب الذي استقبل الخميس رئيسة الوزراء الإيطالية أنه واثق بنسبة "100%" من التوصل الى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما أكدته أيضاً جورجيا ميلوني واصفة الولايات المتحدة بـ"الشريك الموثوق به".



وقالت ميلوني للصحفيين "أنا متأكدة من أننا نستطيع التوصل إلى اتفاق، وأنا هنا للمساعدة في تحقيق ذلك".

وقال ترامب إنه واثق بأنه يمكن واشنطن وبروكسل التوصل إلى اتفاق لكنه أضاف أنه يجب أن يكون "اتفاقاً عادلاً".

وميلوني التي وصفها ترامب بأنها "مسؤولة ممتازة" تشاركه العديد من وجهات النظر المحافظة، هي أول مسؤول أوروبي يلتقي ترامب منذ بدء الأزمة التجارية مع الاتحاد الاوروبي.



وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية إنها تؤمن بـ "الوحدة" رغم التوترات التجارية. وأضافت "إذا لم أكن أعتقد أنها الولايات المتحدة شريك موثوق به لما كنت هنا اليوم".



