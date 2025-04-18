تصريحات أميركية متناقضة بشأن الأزمة الأوكرانية

صدرت تصريحات أميركية متناقضة، اليوم الجمعة، بشأن الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ينهي الأزمة الحالية في أوكرانيا.

ففيما أعلن جي دي فانس نائب الرئيس الأميركي تفاؤله باحتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار، قال وزير الخارجية مارك روبيو إن بلاده قد تنسحب من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد فانس، اليوم في العاصمة الإيطالية روما، أنه "متفائل" بشأن إنهاء الأزمة، وأبلغ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأنه سيطلعها على تطورات المفاوضات.

وقال فانس "أود إطلاع رئيسة الوزراء على بعض المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك على بعض الأمور التي حدثت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية"، موضحا "لن أصدر أحكاما مسبقة ولكن نشعر بالتفاؤل بأننا قادرون على أنهاء هذه الحرب الوحشية للغاية".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ربما تتخلي عن الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الأزمة إذا لم يحدث تقدم في الأيام المقبلة.

وأعلن روبيو، في تصريحات أدلى بها في العاصمة الفرنسية باريس بعد يوم ماراثوني من المحادثات بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين، أن المناقشات كانت بناءة وأنتجت مخططا للخطوات نحو السلام.

وقال مسؤولون فرنسيون إن من المتوقع عقد اجتماع جديد بنفس الصيغة في لندن خلال الأيام المقبلة.

وأضاف روبيو أنه يمكن أن ينضم إلى اجتماع لندن، ومن المتوقع عقده مطلع الأسبوع.

وقال وزير الخارجية الأميركي، للصحفيين عند المغادرة "وصلنا الآن إلى نقطة نحتاج فيها إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان هذا ممكنا أم لا".

بعد أسابيع من الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوسط في وقف إطلاق الناروالتي فشلت في إنهاء القتال، قال روبيو إن الإدارة الأميركية تريد أن تقرر "في غضون أيام ما إذا كان هذا قابلا للتنفيذ أم لا في الأسابيع القليلة المقبلة".

وقال روبيو للصحفيين، قبل مغادرته باريس حيث شارك في محادثات رفيعة المستوى بشأن الأزمة بين حلفاء أوكرانيا الأوروبيين وممثلين من كييف أمس الخميس "إذا لم يكن من الممكن إنهاء الحرب في أوكرانيا، فإننا نحتاج إلى التخلي عن المهمة".

وأضاف "يتعين علينا أن نقرر بسرعة كبيرة الآن، وأنا أتحدث عن مسألة أيام، ما إذا كان هذا قابلا للتنفيذ أم لا. إذا لم يكن ممكنا، وإذا كنا متباعدين جدا بحيث لا يحدث هذا، فأعتقد أن من المحتمل أن يكون الرئيس قد وصل إلى مرحلة يقول فيها: "لقد انتهينا".

وساهم روبيو والمبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف في قيادة الجهود الأميركية الرامية إلى تحقيق السلام. وتم عقد عدة جولات من المفاوضات في المملكة العربية السعودية.

وقال روبيو إن ويتكوف التقى بوتين ثلاث مرات.