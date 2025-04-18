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قتلى جراء سوء الأحوال الجوية في إيطاليا

طاقم إنقاذ ينقل إحدى ضحايا سوء الأحوال الجوية في إيطاليا
18 ابريل 2025 18:33

أعلن عناصر الإطفاء، اليوم الجمعة، العثور على جثتي مفقودين نتيجة سوء الأحوال الجوية في شمال إيطاليا، ليرتفع عدد الضحايا إلى ثلاث.
وعثر على جثتي رجل يبلغ 64 عاما وابنه البالغ 33 عاما بعدما جرفت فيضانات عنيفة سيارتهما قرب مدينة "فيتشنزا" في إقليم فينيتو (شمال شرق).
وقدم لوكا زايا المسؤول عن منطقة فينيتو "تعازيه للمرأة التي فقدت زوجها وابنها"، واصفا ما حصل بأنه "مأساة لا يمكن تصورها".
وقضى الرجلان بعدما تطوعا وكانا في طريقهما للمساهمة في جهود الإغاثة.
وعُثر، أمس الخميس، على جثة رجل تسعيني في منزله الذي غمرته المياه في بيمونتيه (شمال غرب).
كالألب الفرنسية والسويسرية، تساقطت على شمال إيطاليا أمس الخميس أمطار غزيرة تحولت إلى ثلوج على المرتفعات ما أدى إلى قطع العديد من الطرق بسبب انزلاق التربة والفيضانات.
وأُجلي العشرات أحيانا مع حيواناتهم الأليفة من المناطق التي غمرتها المياه.

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المصدر: آ ف ب
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الأحوال الجوية
سوء الأحوال الجوية
فيضانات
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