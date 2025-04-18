ترامب يدرس إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

قال كيفن هاسيت كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته يدرسان خيار إقالة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وردا على سؤال أحد الصحافيين عمّا إذا كان من المحتمل إقالة باول غداة الهجوم الذي شنّه عليه ترامب، قال هاسيت مدير المجلس الاقتصادي الوطني للصحافيين "سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة".

جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

جاء تصريح هاسيت بعد يوم من تصعيد ترامب لخلاف طويل الأمد مع باول متهما إياه "باللعب بالسياسة" من خلال عدم خفض أسعار الفائدة.

ولا يملك الرئيس الأميركي سلطة مباشرة لإقالة محافظي بنك الاحتياطي الفدرالي، لكنّ ترامب قد يبدأ عملية طويلة الأمد لمحاولة إقالة باول عبر إثبات وجود "سبب" للقيام بذلك.

وأكد الرئيس الجمهوري، أمس الخميس، أنّه قادر على إجبار باول على ترك منصبه.

وقال ترامب "لست راضيا عنه. أبلغته بذلك. وإذا أردته أن يغادر، فإنّه سيغادر بسرعة كبيرة، صدقوني".